7旬婦徒步赴醫院洗腎 迷路河堤邊神情恍惚…警耐心溝通伸援

桃園市70歲張姓婦人近日欲前往敏盛醫院洗腎，卻徒步迷路到蘆竹區新南路一段305巷內河堤邊道路徘徊，神情恍惚，警方接獲熱心民眾報案到場協助，耐心溝通後順利聯繫上婦人的家屬，順利將她送往醫院。

蘆竹分局南崁派出所前日上午11時許接獲通報，稱新南路一段305巷家居賣場後方河堤邊道路，有一名疑似迷途的老婦人在附近徘徊；警方獲報後立趕赴現場，發現為70歲的張姓老婦人，神情恍惚，語意不清且身體明顯虛弱。

員警見狀，立即將張婦載返派出所休息，並耐心與其溝通，經一番努力，終於得知家屬訊息，原來張婦欲前往敏盛醫院洗腎，卻不知何故迷途走路至南崁地區，所幸熱心民眾及里長及時通報，警方得以迅速介入協助。