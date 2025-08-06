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7旬婦徒步赴醫院洗腎 迷路河堤邊神情恍惚…警耐心溝通伸援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市70歲張姓婦人近日欲前往敏盛醫院洗腎，卻徒步迷路到蘆竹區新南路一段305巷內河堤邊道路徘徊，神情恍惚，警方接獲熱心民眾報案到場協助，耐心溝通後順利聯繫上婦人的家屬，順利將她送往醫院。

蘆竹分局南崁派出所前日上午11時許接獲通報，稱新南路一段305巷家居賣場後方河堤邊道路，有一名疑似迷途的老婦人在附近徘徊；警方獲報後立趕赴現場，發現為70歲的張姓老婦人，神情恍惚，語意不清且身體明顯虛弱。

員警見狀，立即將張婦載返派出所休息，並耐心與其溝通，經一番努力，終於得知家屬訊息，原來張婦欲前往敏盛醫院洗腎，卻不知何故迷途走路至南崁地區，所幸熱心民眾及里長及時通報，警方得以迅速介入協助。

南崁派出所員警隨後聯繫張婦女兒，並順利將張婦送返醫院。蘆竹分局表示，南崁派出所同仁展現高度同理心與為民服務熱忱，不僅成功協助迷途老婦人平安返家，更贏得家屬及民眾的肯定與讚揚，彰顯蘆竹分局「人民保母」的良好形象。

桃園市蘆竹區70歲張婦要前往醫院洗腎，卻迷路走到新南路一段305巷內河堤邊道路，熱心民眾及里長及時通報，警方協助聯繫家屬。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區70歲張婦要前往醫院洗腎，卻迷路走到新南路一段305巷內河堤邊道路，熱心民眾及里長及時通報，警方協助聯繫家屬。記者周嘉茹／翻攝

南崁 老婦 洗腎

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