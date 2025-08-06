國中生與家人爭執離家出走 雲林警2小時內尋回
雲林縣1名國中少年日前與家人發生爭執後負氣離家，家屬報警求助，警方透過調閱監視器並循車追人，僅花2小時即順利尋回少年。專家呼籲，家長管教子女應隨著年齡調整教養方式，並多陪伴關懷。
根據雲林縣警察局統計，今年7月至今，共受理7件未成年青少年失蹤人口案件，已尋獲5件，仍有2件待尋。警方表示，暑假期間協尋未成年失蹤案件數較平常增加2成，主因多與父母意見不合有關。
虎尾警分局今天發布新聞稿表示，這名國中少年與家人發生爭執負氣離家，因少年過去曾有離家紀錄，加上近期交友情況較複雜，讓家屬十分擔心。警方獲報後，立即展開協尋。
由於少年手機已由家人保管，無法直接聯繫，警方轉而調閱周邊路口監視器，發現少年離家時搭乘友人機車。警方循線追查車牌號碼，鎖定車主住址，並隨即派員前往，僅花費2小時便尋獲少年，並平安帶返家中。家屬對警方積極協助表達由衷感謝。
雲萱基金會執行長王招萍告訴中央社記者，青少年時期正值同儕認同階段，易受朋友影響，家長在管教時應隨年齡增長適度放鬆，不能從國小到高中職採一致作風。她也呼籲，家長應多花時間陪伴與了解孩子，掌握交友情形，從家庭關係著手，引導青少年建立穩定情緒。當孩子出現情緒或行為異常時，應及時給予適當引導與支持。
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