瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

今天下午1時許，由27歲陳姓男子駕駛轎車行經台北市大安區和平東路時，疑似因為頭暈，沒有注意車前狀況與煞車，前車頭直接連續衝撞4輛汽車與1輛機車，兩人受傷。

轄區警方指出，陳男車輛先是撞擊由65歲許姓男子駕駛並停等紅燈車輛後車尾，又失控撞擊隔壁車道的機車，再推撞前方停等紅燈4輛汽車肇事。

大安分局獲報立即前往現場啟動交通快打，這場車禍造成6輛汽車及1輛機車損害，事故造成2人受傷，陳姓肇事駕駛送北醫沒有明顯傷勢；另50歲蘇姓機車騎士傷勢較嚴重送國泰，醫師初步檢視他全身擦挫傷、背部脊椎及右側肋骨斷裂，輕微內出血，但意識清楚沒有生命危險。