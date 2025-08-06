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瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折
今天下午1時許，由27歲陳姓男子駕駛轎車行經台北市大安區和平東路時，疑似因為頭暈，沒有注意車前狀況與煞車，前車頭直接連續衝撞4輛汽車與1輛機車，兩人受傷。
轄區警方指出，陳男車輛先是撞擊由65歲許姓男子駕駛並停等紅燈車輛後車尾，又失控撞擊隔壁車道的機車，再推撞前方停等紅燈4輛汽車肇事。
大安分局獲報立即前往現場啟動交通快打，這場車禍造成6輛汽車及1輛機車損害，事故造成2人受傷，陳姓肇事駕駛送北醫沒有明顯傷勢；另50歲蘇姓機車騎士傷勢較嚴重送國泰，醫師初步檢視他全身擦挫傷、背部脊椎及右側肋骨斷裂，輕微內出血，但意識清楚沒有生命危險。
肇事駕駛沒有駕照就開車上路，現場警方尚未發現他有酒味，但因為他現在人在醫院，將進行酒測及毒測，釐清他是否有無酒駕或毒駕；駕籍無照將依相關規定舉發扣車。
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