快訊

台中KPM拼盤演唱會倒數 朴春健康亮紅燈「暫停2NE1行程」

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

鐵路驚魂！鋼板侵入軌道 新自強號列車刮出2公尺刮痕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台鐵編號120次自強號列車今天上午經過高雄市岡山至路竹路段，疑有鋼板侵入軌道區，致列車擦撞鋼板，列車緊急停車，發現車頭右側劃了一道刮痕，未造成傷亡，台鐵報警，警方正調查事故原因。

台鐵自強號列車今天上午11時許，行駛到岡山、路竹間「基379K+600M」路段，因擦撞1塊鋼板，駕駛員發覺不對勁馬上停車查看，發現車頭已被刮出一道約2公尺刮痕。

台鐵管理局表示，出事的列車是「EMU3000」型自強號列車，因一旁鐵工廠有輛堆高機作業時侵入軌道區，這列自強號列車通過時才發生擦撞，緊急停駛約7分鐘。

鐵路警察局高雄分局高雄分駐所獲報後，立即派員趕往現場處理，但是，員警到場前，列車已先行駛離。經警方初步調查，120次列車車頭部分受損，車上無人員傷亡，駕駛員查看列車外觀，認為無重大損傷，也不影響行駛安全便恢復正常行駛。

鐵警高雄分局表示，正調閱沿線監視器及列車機車頭行車影像，釐清鋼板來源與事發原因後查辦全案。

自強號列車通過高雄路段，發現鋼板入侵軌道區，車身遭刮出近2公尺刮痕。記者林保光／翻攝
自強號列車通過高雄路段，發現鋼板入侵軌道區，車身遭刮出近2公尺刮痕。記者林保光／翻攝
自強號列車通過高雄路段，發現鋼板入侵軌道區。記者林保光／翻攝
自強號列車通過高雄路段，發現鋼板入侵軌道區。記者林保光／翻攝

台鐵 自強號

延伸閱讀

台鐵今連續發生4事件 堆高機擦撞新自強號致延誤 台鐵擬求償

嘉市鐵路高架裁撤北回歸線車站 將以全新日光風貌重生完工期曝

視障男誤闖車道險象環生 壢警伸援化解驚魂

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威夷度假驚魂：像在逃難

相關新聞

苗栗泰安落石砸扁轎車！1男當場慘死 男駕駛救出昏迷送醫

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路下午3點多發生落石坍方，當時行經落石路段的一輛轎車被砸中變形，2名男子受困，救援人員據報趕到...

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

今天下午1時許，由27歲陳姓男子駕駛轎車行經台北市大安區和平東路時，疑似因為頭暈，沒有注意車前狀況與煞車，前車頭直接連續...

北投吊車翻覆！他發動突冒煙 嚇到跳車「忘了拉手煞車」闖禍

台北市北投區溫泉路6日下午近1點發生大車翻覆意外，林姓男子當時受命要執行吊掛作業，上車發動吊車，孰料發現車輛開始冒濃煙，...

花蓮老夫妻停車看診 慘遭小客車衝撞夫傷妻命危

花蓮秀林鄉一名游姓男子下午載妻子看病，才剛停好車下車，竟遭小客車衝撞，游妻被變形車輛擠壓傷勢嚴重，消防人員救出送醫到院前...

泰安苗62-1線道路坍方！汽車遭落石砸中 2人命危搶救中

苗栗縣泰安鄉苗62-1線道路下午3點半左右發生落石坍方，不料一輛小客車行經時被巨石砸中，車內有兩人，目前消防人員已趕到現...

鐵路驚魂！鋼板侵入軌道 新自強號列車刮出2公尺刮痕

台鐵編號120次自強號列車今天上午經過高雄市岡山至路竹路段，疑有鋼板侵入軌道區，致列車擦撞鋼板，列車緊急停車，發現車頭右...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。