鐵路驚魂！鋼板侵入軌道 新自強號列車刮出2公尺刮痕
台鐵編號120次自強號列車今天上午經過高雄市岡山至路竹路段，疑有鋼板侵入軌道區，致列車擦撞鋼板，列車緊急停車，發現車頭右側劃了一道刮痕，未造成傷亡，台鐵報警，警方正調查事故原因。
台鐵自強號列車今天上午11時許，行駛到岡山、路竹間「基379K+600M」路段，因擦撞1塊鋼板，駕駛員發覺不對勁馬上停車查看，發現車頭已被刮出一道約2公尺刮痕。
台鐵管理局表示，出事的列車是「EMU3000」型自強號列車，因一旁鐵工廠有輛堆高機作業時侵入軌道區，這列自強號列車通過時才發生擦撞，緊急停駛約7分鐘。
鐵路警察局高雄分局高雄分駐所獲報後，立即派員趕往現場處理，但是，員警到場前，列車已先行駛離。經警方初步調查，120次列車車頭部分受損，車上無人員傷亡，駕駛員查看列車外觀，認為無重大損傷，也不影響行駛安全便恢復正常行駛。
鐵警高雄分局表示，正調閱沿線監視器及列車機車頭行車影像，釐清鋼板來源與事發原因後查辦全案。
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