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南投深夜傳男子墜崖 警消架繩急降下切50米救人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投國姓昨深夜傳墜崖事故，由於現場無門牌或明顯標的物，經定位確認事發地在乾溝村一處路旁坡崖，循線探看發現人疑似墜落逾50米深，救難人員透過繩索垂降尋獲受傷男子，幸尚有意識，將他拉回路面後送醫治療，墜崖原因待釐清。

南投縣消防局指出，昨晚10時許獲報民眾通報疑有人墜崖，但因現場周邊沒有門牌或明顯標的物，因此透過GIS轉換座標定位，確認墜崖地點應在國姓乾溝村一帶道路，因此立刻調遣國姓消防分隊人員，並出動救災車、救護車馳援搜救。

搜救人員表示，到場看見路旁停著一輛車，還有一雙拖鞋，靠近路側崖邊向下探看發現，山崖深不見底，垂直落差目測超過50米，因無道路能徒步抵達下方，因此立即架設繩索下切找人，經救助手張宥維垂降50米後果真尋獲一名傷者。

警消人員確認該名傷者身上有部分撕裂及擦挫傷，所幸尚有意識，對聲音也有反應後，立刻進行完成SKED打包作業，後續由上方人員利用繩索系統將傷者成功拖拉至地面，隨後將其送往埔里基督教醫院救治。

據了解，該名墜崖男子姓徐，年約50歲，當地里長表示，他平時很像住外地，平時不太回來，因此很少遇見也不太認識，但似乎有些情緒問題；警方則表示，針對男子墜崖原因及詳細事發狀況仍有待進一步調查釐清。

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南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供
南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供
南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供
南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供
南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供
南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供
南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供
南投國姓昨天深夜傳墜崖事故，警消循線探看發現人疑似墜落逾50米深，透過繩索垂降將人救起後送醫治療。圖／南投縣消防局提供

意識 門牌 南投縣

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