影／彰化藥頭開VOLVO轎車涉販毒 台中刑大超商截車抓人扣毒品

台中市刑大六隊在今年6月間偵辦一起毒品案，發現彰化縣江姓藥頭供給毒品給徐姓女藥腳，刑大六隊在昨天掌握江男駕駛的VOLVO轎車行蹤，在員林市一間超商外截車，當場逮捕江男，查扣少量海洛因、安非他命等毒品，因江另遭判刑7月確定，將解送歸案。

台中市刑大六隊偵辦徐姓女子毒品案，溯源查出江姓藥頭（48歲）涉案，昨天下午掌握江男行蹤，趁江在員林市一間超商購物時，以截車方式攔阻江男去路，順利在江男身上查扣海洛因1包（重0.7公克）、安非他命3包（重4.1公克）、吸食器、分裝袋、磅秤及手機等贓證物。

全案詢後依毒品罪移送彰化地檢署偵辦，因江男另涉毒品案，遭法院判刑7月確定，江未現身服刑，遭檢方發布通緝，此次落網後將解送歸案執行。

台中市刑大隊長紀延熹呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續掃蕩毒品。

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