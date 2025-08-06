高雄商辦大樓驚傳墜樓 男趁午休上樓竟摔落
高雄市前金區今天下午發生男子墜樓事故，1名男子在商辦大樓上班，趁午休時間到大樓頂樓，不久墜樓。路人發現他墜樓趕緊向119求救，送醫後仍不治。警方初步排除外力介入，已通知家屬，並報請檢察官相驗。
今天下午1時許，這名男子在高雄市前金區中正四路某商辦大樓墜樓，救護人員趕來，發現他無呼吸心跳，仍送醫搶救，但是到下午1時30分仍回天乏術。
據了解，墜樓的男子是商辦大樓某公司員工，經調閱相關監錄系統畫面，確認他獨自上樓，自頂樓墜落，案發時頂樓並無其他人，警方因此研判無外力介入。
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