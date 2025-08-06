馬路遭大雨炸出坑洞 彰化騎士摔傷送醫
連日豪雨導致彰化縣道路出現多處坑洞，有民眾騎機車行經花壇鄉環山路時壓到坑洞自摔送醫；彰化縣政府今天表示，已聯繫各權管單位搶修破損坑洞，後續將進行路基改善。
蕭姓民眾昨天下午3時許騎機車行經花壇鄉環山路，因閃避不及，壓到路面坑洞而摔傷送醫，彰化縣警察局彰化分局員警獲報到場，立即擺放三角錐警示來車，並聯繫縣府派員修補。
受日前豪雨影響，彰化縣各鄉鎮市馬路出現大小坑洞，伸港鄉濱海路將近有20處坑洞，有車輛行經造成車輪破損，彰化縣工務處已請廠商搶修，後續將針對破損位置作路基改善及刨封修補。
縣府表示，近期因天候持續降雨，導致縣內省道、縣道及鄉道、市區道路等路基浸水，承載力降低而產生局部破壞，縣府已聯繫各權管單位，針對破損坑洞部分昨天已陸續修補。
縣府呼籲，民眾如發現道路破洞，請小心慢駛，避開破損路面，並通知交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段、縣府及各鄉鎮市公所等權管單位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言