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影／疑雨天影響行車視線 未注意路口號誌變換…小貨車追撞機車1傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

疑雨天影響行車視線，小貨車黃姓駕駛昨行經新北市新店區因未注意路口號誌變換，追撞前方停等紅燈呂姓機車騎士，呂男連人帶車彈飛倒地，所幸僅手腳擦挫傷。

新北市警方昨天下午4時許獲報新店區安和路3段與祥和路口，小貨車駕駛黃姓男子（43歲）駕駛行經安和路3段由中和往新店安康方向行駛途中，在安和路3段與祥和路口，未注意前方路口號誌正好由黃燈轉換變為紅燈，一時煞車不及，追撞前方停等紅燈機車騎士呂姓男子（66歲）導致呂男連人帶車彈飛倒地。

由於呂男穿著雨衣，所幸僅手肘擦傷、腰部不適，員警現場詢問是否需要就醫時，呂男表示不需要協助送醫，處理員警亦表明若事後有任何不適建議立即前往醫院就醫，同時依規定將小貨車駕駛黃男及騎士呂男帶返派出所處理後續事宜，據了解，2人酒測值均為零。警方呼籲駕駛用路人雨天行車應減速慢行及隨時注意車前狀況，避免發生憾事。

疑雨天影響行車視線，小貨車黃姓駕駛未注意路口號誌變換，追撞前方停等紅燈呂姓機車騎士，人車彈飛所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
疑雨天影響行車視線，小貨車黃姓駕駛未注意路口號誌變換，追撞前方停等紅燈呂姓機車騎士，人車彈飛所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
疑雨天影響行車視線，小貨車黃姓駕駛未注意路口號誌變換，追撞前方停等紅燈呂姓機車騎士，人車彈飛所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
疑雨天影響行車視線，小貨車黃姓駕駛未注意路口號誌變換，追撞前方停等紅燈呂姓機車騎士，人車彈飛所幸僅手腳擦挫傷。記者王長鼎／翻攝

紅燈 車禍 機車騎士

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