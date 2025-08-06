影／疑雨天影響行車視線 未注意路口號誌變換…小貨車追撞機車1傷

疑雨天影響行車視線，小貨車黃姓駕駛昨行經新北市新店區因未注意路口號誌變換，追撞前方停等紅燈呂姓機車騎士，呂男連人帶車彈飛倒地，所幸僅手腳擦挫傷。

新北市警方昨天下午4時許獲報新店區安和路3段與祥和路口，小貨車駕駛黃姓男子（43歲）駕駛行經安和路3段由中和往新店安康方向行駛途中，在安和路3段與祥和路口，未注意前方路口號誌正好由黃燈轉換變為紅燈，一時煞車不及，追撞前方停等紅燈機車騎士呂姓男子（66歲）導致呂男連人帶車彈飛倒地。