泰安溫泉區著名溫泉飯店停業期間驚傳火警 縣府：業者已申請停業展延
苗栗縣泰安鄉「老字號」的錦水溫泉飯店今天凌晨4點多驚傳火警，飯店大樓外的大眾池遮雨棚及戶外露天涼亭起火，波及建築物屋簷，火勢在清晨近8點撲滅，起火原因待調查。
錦水溫泉飯店20多年前在泰安溫泉區內開設， 因飯店大樓設備新穎，曾是區內最熱門的溫泉飯店，也是苗栗縣第一家取得合格溫泉標章的業者，但去年傳出積欠員工薪資約470萬的勞資爭議，業者依規定申請停業一年到今年7月，但目前仍無恢復營業的跡象。
苗栗縣文化觀光局指出，錦水溫泉飯店是全縣第一家獲得溫泉標章的業者，去年發生積欠員工1至7月薪資的爭議，業者向文觀局提出停業申請，期限從去年7月8日至今年7月7日，依旅館業管理規則第28條規定可再展延一年，業者也已提出申請，暫停營業的時限將延至2026年7月7日，縣府已同意備查在案。
泰安溫泉區是國內重要的泡湯及旅遊景點，區內的溫泉為碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」之名。泰安地方人士指出，受到前幾年疫情、兩岸旅遊停擺，陸客大減等不利因素影響，溫泉區經營飽受衝擊；疫情後，民眾出國旅遊風潮又起，且通往泰安溫泉區的主要道路苗62線道常因豪大雨發生落石坍方導致交通中斷，都對區內旅遊造成影響。
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