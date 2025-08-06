影／闖紅燈與對向轎車對撞 離奇「倒退嚕」神滑移碰碰車影片曝光

苗栗縣造橋鄉3日上午發生一起離奇連環撞交通事故，1輛轎車疑闖紅燈，先擦撞路口橫向小貨車後，高速與對向停等紅燈轎車發生對撞！離奇的是，挨撞轎車持續倒退嚕約10秒後，又瞬間加速往後來個大迴轉撞到對向路旁車輛及民宅，現場3人受傷，肇事原因及責任歸屬由警方調查中。

導致連環擦撞及倒退波及民宅，造成一名住戶頭部輕傷送醫，所幸無人員重大傷亡。

據竹南分局初步調查，3日上午9點多，造橋鄉大西村的大西一街與台13線的大西教會前路口。肇事羅姓男子駕駛小轎車沿台13甲線由南往北行駛，疑下雨天候不佳導致衣食恍神，未注意前方燈號已轉紅，穿越路口時，與1輛由大西一街綠燈左轉小貨車發生擦撞，因時間差，1輛機車幸運躲過一劫。

肇事轎車接著與對向停等紅燈轎車發生猛烈對撞，強烈撞擊力，導致挨撞轎車持續向後滑行數10公尺遠，10餘秒過程中，先逐漸偏離車道擦撞路肩1輛轎車後，突加速90度大轉彎朝對向橫衝而去，結果又撞上路旁停放門口轎車，一名澆花老婦人也當場被撞倒。

事故現場共涉及4部車輛與1戶民宅，經酒測所有駕駛人均無酒駕情事。當中闖紅燈肇事駕駛羅男（45歲）、曾姓男駕駛（75歲）都是胸部挫傷；陳姓女住戶（87歲）頭部撞傷，三人經送醫後均無大礙。

被撞倒退嚕的轎車駕駛曾男說，被撞了以後一時緊張，只顧著方向盤，忘了踩剎車，最後為何會突然又加速往後朝對向撞去，也記不起來了。