台中男租七期豪宅墜樓身亡…獨居無異狀今報驗 同大樓曾傳虐死案

台中市一名年約43歲男子今早在西屯區市政路大樓墜落車道花圃，送醫不治，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。經查，男子租賃該處9樓獨居，家人近期也未聽聞男子有債務或感情等糾紛，現場無留書信，警方採證後，初步排除外力介入，詳細死因待查。

台中市消防局在今早8時許獲報，西屯區市政路一棟豪宅大樓傳出墜樓案件，消防局派遣專責救護隊等2個分隊到場，救護車抵達時發現，年約43歲的男子墜落在車道花圃，已無生命跡象，送醫搶救不治。

警方調查，男子為9樓住戶，疑從住處墜落，今將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，該棟大樓過去意外案件不少，去年10月間，曾發現劉姓男子與多名共犯，涉因毒品、債務糾紛，將26歲許姓男子虐死，今年初時，已被檢方依私行拘禁致死等罪起訴，由國民法官審理，另外前年5月間，也有吳姓男子投資失利墜樓案。

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