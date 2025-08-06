租共享機車錢包忘置物箱！他還車秒走人 等要用錢才焦急報警

24歲傅姓男子前天晚間在台南市西門路租借了一輛共享機車，就把錢包放進機車坐墊下的置物空間，等用完車歸還，直接離去，卻忘了拿錢包；他返回尋找，發現機車已被其他人借走，心急如焚報警，經員警循線追查，迅速找到機車位置，趕往順利找到傅的錢包。

傅姓男子前天到台南市中西區逛街，四處租借共享機車移動，晚間他在西門路的星巴克前再次租借，騎到2公里外、湖美一街的公園停放，還車後直接離去；過沒多久，他要用錢時，才想起將錢包放在機車座墊下的置物空間，緊急跑回公園尋找，結果機車已不在位置上。

傅心急如焚，昨天凌晨1時許走進轄區第二警分局長樂派出所報案，警員賴鼎智、賴坤璘、蕭閔元獲報，先使用共享機車平台APP及車牌辨識系統，確認該輛機車已由他人租借，同時聯繫共享機車公司客服，得知該機車最後停放於金華路四段的國小附近。

員警利用共享機車平台APP定位功能，查出機車位置就在國小側門，隨即帶傅姓男子一起前往該地點，錢包果然還在車的置物空間內；傅失而復得，對於員警積極協助表達由衷感謝。