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機車後座乘客見警竟出現詭異動作 新莊警趨前一看立逮2人
41歲葉男昨天深夜騎機車載35歲陳男行經新莊區中港路時被警方盤查，陳男見警竟將煙彈丟到地上，警方檢驗後發現是托咪酯，經搜索還查獲K他命、咖啡包等毒品，詢後將2人依毒品罪嫌送辦，另葉男是否涉嫌毒駕將待尿液檢驗報告出爐再行送辦。
新莊分局中港派出所警員昨天深夜11時許於新莊區中港路與公園路口巡邏時，發現騎機車正在停等紅燈的41歲葉男神色可疑遂上前盤查。不料坐在葉男機車後座的乘客35歲陳男見警方趨前，立即將手中煙彈扔掉。警員發現後將煙彈撿起，經使用試劑檢驗發現煙彈呈現依托咪酯陽性反應。
警方立即將葉男、陳男逮捕，經附帶搜索於機車置物箱內起獲2包K他命、10包卡西酮咖啡包以及哈密瓜錠1包，隨後將2人帶回警局偵訊。警詢時2人表示當時要去吃晚餐，坦承持有毒品但辯稱是自用否認販毒。警方詢後將2人依毒品罪嫌送辦，另外葉男是否涉及毒駕將帶尿液檢驗結果出爐後再行送辦。
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