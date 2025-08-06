澎安9號警艇啟航 投入海域查緝與救援任務

澎湖縣警察局新建的「澎安9號」警艇今天舉行啟航儀式，未來將投入海上緝私、海洋生態巡護及緊急救援等任務，強化澎湖海域安全，提升海上治安能量。

啟航典禮在馬公港區舉行，由縣長陳光復、議長陳毓仁、澎湖警察之友會理事長趙榮華與承造單位存富造船公司代表共同主持，祈禱擲吉後順利啟航，並由來賓登船巡航，體驗警艇穩定性能，現場氣氛隆重熱烈。

陳光復表示，原有的「澎安6號」警艇因船齡老舊、噸位較小，警局於民國109年編列經費，在縣議會支持下展開汰換作業，雖歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與原物料價格上漲等挑戰，耗時5年終於建造完成，今天正式投入執勤，象徵澎湖海域安全再升級。

陳毓仁指出，警察局維護海域治安所需經費，議會將持續全力支持。「澎安9號」的啟用，將強化對離島與無人島的治安掌握，提升應變效能，為打造澎湖成為安居樂業的宜居城市奠定基礎。