只因缺錢妻抓狂砍死丈夫 鄰：黃女身材嬌小看不出來竟會弒夫

嘉義縣今天凌晨發生一起兇殺命案，30歲黃姓女子與丈夫莊姓男子發生爭吵後，涉嫌持刀殺夫，丈夫送醫急救後不治身亡，據親友向警供稱，兩人常因缺錢發生爭吵，育有3幼兒，已由親友緊急安置，黃女目前仍在偵訊中，但神情呆滯，未發一語。

警方表示，今天於凌晨1時許接獲110通報，水上鄉三和村發生命案，經警方派人到場，發現36歲莊男受有刀傷，緊急通報消防隊將傷者送醫治療，經急救後宣告不治死亡，另依殺人罪嫌將30歲黃妻當場逮捕。

警方調查，經查莊男與黃女為夫妻關係，黃女與丈夫兩人都是外送員，今天凌晨又發生了缺錢爭吵，兩人原本與孩子都在三樓左側房間，夫妻疑似又為金錢發生口角後，莊男走到右側房間，黃女追過去，兩入又發生更激烈口角，黃女涉嫌持水果刀刺傷莊男，莊男送醫不治。

鄰居指出，黃女身材嬌小，約150多公分，外表看不出來竟會弒夫，大家感到不可思議。