高雄大雨發生行人地獄車禍 學生走斑馬線上遭撞飛受傷送醫

高雄大雨期間發生「行人地獄」車禍，2名學生走行人穿越道過馬路，1人遭轎車撞飛，起身時跪趴地上還納悶怎麼被撞，幸好輕微受傷已無大礙。警方對轎車駕駛人王姓男子開罰。

據了解，8月4日下午5時55分，高雄市區突然下起大雨，天色昏暗，王姓男子（42歲）駕駛紅色轎車，沿高雄市新興區民生一路要左轉復興一路，當時2名高中生走斑馬線正要過馬路，王男疑因大雨視線不清，未注意行人，撞上其中18歲的黃姓學生，另名同學也吃驚。

黃姓學生遭撞，彈飛到轎車前擋風玻璃後摔落地上，當時他還納悶怎麼走斑馬線也遭撞，要求送醫。