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高雄大雨發生行人地獄車禍 學生走斑馬線上遭撞飛受傷送醫
高雄大雨期間發生「行人地獄」車禍，2名學生走行人穿越道過馬路，1人遭轎車撞飛，起身時跪趴地上還納悶怎麼被撞，幸好輕微受傷已無大礙。警方對轎車駕駛人王姓男子開罰。
據了解，8月4日下午5時55分，高雄市區突然下起大雨，天色昏暗，王姓男子（42歲）駕駛紅色轎車，沿高雄市新興區民生一路要左轉復興一路，當時2名高中生走斑馬線正要過馬路，王男疑因大雨視線不清，未注意行人，撞上其中18歲的黃姓學生，另名同學也吃驚。
黃姓學生遭撞，彈飛到轎車前擋風玻璃後摔落地上，當時他還納悶怎麼走斑馬線也遭撞，要求送醫。
警方據報到場，通知救護車將黃姓學生送大同醫院治療。黃手腳等多處擦挫傷，包紮後已無大礙。警方對開車的王姓男子酒測，無酒精反應，依道路交通管理處罰條例條例，汽車駕駛人未禮讓行人因而肇事致人受傷，可罰7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。確實肇事原因由交通大隊釐清。
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