影／台中男以為自己被通緝…西屯上演警匪追逐 下場是收18萬罰單

台中市杜姓男子近期騎機車行經西屯區時，被警方發現車牌有黏貼膠帶，警方盤查時，杜誤以為自己遭「通緝」，假意配合後，騎機車與警員上演街頭追逐戰，其間有行駛人行道、闖紅燈等違規行為，警方逮人後，杜才知自己未遭通緝，但因杜有28項違規行為，警方依法告發，罰單金額高達18萬元，杜也大呼「損失慘重」。

第六警分局協和所警員近月在西屯區中工三路與天助街巡邏時，發現杜姓男子（43歲）騎乘的機車車牌貼有不明膠帶，警方將他攔下，杜先假意配合後，騎車逃逸，沿途闖紅燈、騎上人行道、危險駕駛，警方在後方尾隨，跟車約2公里後，才在安和路將他攔下。

杜男被攔下後，還一度棄車徒步逃逸，但仍被警方查獲，警方一問才知，杜男誤以為自己已被檢警發布「通緝」，所以才會與警方上演追逐戰，雖然得知自己沒有遭通緝，但卻因自己沿途逃逸的違規行為，被警方開出28張罰單，金額達18萬5400元，杜也大呼「損失慘重、吃不消」。