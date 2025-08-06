影／驚險一瞬間！聯結車載H型鋼構超出車尾快1倍掃落機車騎士 下場曝

桃園市桃園區三民路及永安路口昨發生一輛聯結車載運H型鋼構前往工地途中，因後方H型鋼構超出拖車後緣，幾乎快達拖車長度1倍，結果右轉時不慎掃到路口等紅燈的騎士，所幸騎士無大礙，聯結車駕駛則依法開罰。

周姓男子昨中午12點多駕駛大型曳引車，載運H型鋼構要至附近建築工地，自桃園區三民路右轉永安路時，因H型鋼構超出拖車後緣，導致轉彎時掃到路口停等紅燈的機車騎士，所幸林姓機車男騎士倒地後僅手腳稍微擦傷；警方到場處理雙方酒測值皆為零，周男駕駛的大型曳引車因載運鋼構超長，員警依道路交通管理處罰條例當場開罰，最高將面臨1萬8千元高額罰鍰。

桃園分局分析轄區內交通事故，發現砂石車等大型車輛因容易有「視線死角、內輪差」等因素，肇事比率較高，有加強執法必要。統計今年至今取締砂石（大型貨）車重點違規，超載、超長、超寬、不依路線行駛等合計達400件，員警攔查時也會針對車上所載運的物品進行檢查，確認有無載運其他違規土方、環保廢棄物等情事。