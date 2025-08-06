路面凹洞東勢警設三角錐警示 她開車撞倒卡車底警助脫困

連日下雨，台中市東勢區豐勢路路面有凹洞，東勢警方在路面設三角錐警示提醒來往車輛，一名駕駛前天傍晚開車沒注意撞倒三角錐還卡在車底，員警到場協助脫困。

東勢分局東勢派出所前天傍晚5時30分接獲民眾報案，所長周信忠、警員洪健銘到達現場，發現一名駕駛開車不慎撞倒路面三角錐，此三角錐是警方所設，因連日下雨，路面出現凹洞，提醒來往車輛注意行車安全。

三角錐被撞倒卡在轎車車底，駕駛擔心影響行車安全通報警方協助，警方到場立即道路救援，出動巡邏車內的千斤頂與簡易工具，協助將車底三角錐取出，確定該車底部無障礙物後，駕駛安全將車開離。