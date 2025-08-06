桃園市蘆竹區一名70歲張姓老婦4日上午11時許獨自在新南路一段305巷內河堤邊道路徘徊，蘆竹警分局接獲民眾報案，立即派員到現場關心。原來老婦本來要去敏盛醫院洗腎，卻不慎迷途，所幸在警方耐心溝通、詢問之下，聯絡到老婦家屬，讓她得以平安與家人團聚。

南崁派出所表示，所長江弘裕、警員蔡嘉芳及實習生莊于葶接獲報案趕赴現場時，發現老婦神情恍惚、語意不清且身體明顯虛弱。員警便先將她載返派出所休息，並耐心與其溝通，經過一番努力，終於得知家屬聯絡方式。原來老婦欲前往敏盛醫院洗腎，卻不知何故迷途走路至南崁地區。所幸熱心民眾及里長及時通報，警方得以迅速介入協助。員警隨後聯繫張婦女兒，並順利將張婦送返醫院。此次事件，南崁派出所員警展現高度同理心與為民服務熱忱，不僅成功協助迷途老婦平安返家，更贏得家屬及民眾的肯定與讚揚，彰顯蘆竹分局「人民保母」之良好形象。

蘆竹分局成功協助迷途老婦平安返家。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲民眾，多關心身邊的長輩，若發現有失智走失情形，請立即撥打110報案，讓迷途的老人都能回到溫暖的家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：7旬婦去洗腎卻迷路 蘆竹警及時伸援