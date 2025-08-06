桃園區三民路昨(5)日中午發生一起大型車輛肇事事故，一輛由周姓男子駕駛的大型曳引車，載運H型鋼構要至附近建築工地，由桃園區三民路右轉永安路時，因為H型鋼構超出拖車後緣，導致轉彎時掃到路口停等紅燈的機車騎士，所幸林姓機車男騎士倒地後，只有手腳稍微擦傷，桃園分局景福派出所及交通中隊派員到場處理，雙方當事人酒測值皆為零，周姓男子駕駛的大型曳引車因為載運鋼構超長，員警依據道路交通管理處罰條例第29條規定當場開出罰單，最高將面臨1萬8千元高額罰鍰。

桃園曳引車轉彎掃倒機車騎士。圖：讀者提供

桃園分局表示，大型車因駕駛座較高、車身長，導致「視線死角」，不容易發現車頭旁或車後方情況，容易衍生傷亡交通事故。此外，當大型車轉彎時，內側的後輪也會向內偏移，偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離叫做「內輪差」，提醒駕駛人與大型車保持適當距離，以策安全。

截至8月初，取締砂石（大型貨）車重點違規，超載、超長、超寬、不依路線行駛等合計達400件。圖：讀者提供

桃園分局分析轄區內交通事故，發現砂石車等大型車輛因容易有「視線死角、內輪差」等因素，肇事比率較高，有加強執法必要。根據統計，114年度以來，截至8月初，取締砂石（大型貨）車重點違規，超載、超長、超寬、不依路線行駛等合計達400件，員警攔查時也會針對車上所載運的物品進行檢查，確認有無載運其他違規土方、環保廢棄物等情事。

大型車因駕駛座較高、車身長，導致「視線死角」，不容易發現車頭旁或車後方情況，容易衍生傷亡交通事故。圖：讀者提供

大型車因駕駛座較高、車身長，導致「視線死角」，不容易發現車頭旁或車後方情況，容易衍生傷亡交通事故。圖：讀者提供

桃園分局特別呼籲，大型車駕駛應依規定配備行車視野輔助系統，並確保設備正常運作，行駛時應遵守交通規則，轉彎、變換車道或倒車時更應特別注意，嚴防「視野死角及內輪差」造成事故，警方也將持續結合監理單位，針對大型車進行聯合稽查，檢查是否依規定裝設行車視野輔助系統、視野輔助系統有無正常運作、有無超載、超長、超寬、滲漏、貨物綑綁是否牢固、不依照路線行駛或違規轉彎等行為，以有效防制大型車交通事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園曳引車轉彎掃倒機車騎士 鋼構超出車尾釀擦撞遭罰