南橫墜谷開始搜車體 破壞器材全上要找失蹤一家五口

南橫公路大雨崩塌造成李姓一家五口在一星期前墜谷，今搜救進度邁入第8天，搜救人員持續出動至少30名人力、4架無人機在荖濃溪河床地毯式搜索，同時也針對已被巨石夾扁的成鐵餅的車體動用器材展開破壞，要盡可能找到失蹤的李家人。

搜救行動經多天大雨造成中斷後，昨天才重新恢復搜救，特搜大隊長蘇裕銘即指出，失蹤人員可能仍埋於崩塌土方周邊，也不排除可能落入荖濃溪之中，搜救隊除了針對已經尋獲遺體、屍塊的位置向下挖掘，今天也會再針對兩側溪畔樹林，將林木砍除尋找。

搜救人員昨天在鄰近河床處大石旁曾尋獲一塊小型屍塊，不過並無法確認是否為失蹤人員或人體組織，因這幾天搜救過程中也曾發現動物屍體，因此無法排除是否可能是野生動物，必須必須由檢警化驗釐清才能知道是否是失蹤人員遺體的一部分，還是屬於野生動物，不過目前結果仍未出爐。