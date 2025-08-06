南橫墜谷開始搜車體 破壞器材全上要找失蹤一家五口
南橫公路大雨崩塌造成李姓一家五口在一星期前墜谷，今搜救進度邁入第8天，搜救人員持續出動至少30名人力、4架無人機在荖濃溪河床地毯式搜索，同時也針對已被巨石夾扁的成鐵餅的車體動用器材展開破壞，要盡可能找到失蹤的李家人。
搜救行動經多天大雨造成中斷後，昨天才重新恢復搜救，特搜大隊長蘇裕銘即指出，失蹤人員可能仍埋於崩塌土方周邊，也不排除可能落入荖濃溪之中，搜救隊除了針對已經尋獲遺體、屍塊的位置向下挖掘，今天也會再針對兩側溪畔樹林，將林木砍除尋找。
搜救人員昨天在鄰近河床處大石旁曾尋獲一塊小型屍塊，不過並無法確認是否為失蹤人員或人體組織，因這幾天搜救過程中也曾發現動物屍體，因此無法排除是否可能是野生動物，必須必須由檢警化驗釐清才能知道是否是失蹤人員遺體的一部分，還是屬於野生動物，不過目前結果仍未出爐。
高雄市消防局今天出動至少4架無人機，比昨天2架無人空拍機還要多一倍，由於事故地點崎嶇，而且山區仍可能再有大雨，暫無法動用大型機具開挖，僅由搜救隊員帶圓鍬、切割機具，在崩塌的事故地點，以徒手搬石塊，試著尋找可能遭土石掩埋的失蹤者。
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