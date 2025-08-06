聽新聞
0:00 / 0:00
水上鄉妻殺夫家暴殺人 2年前鄉內也發生夫殺妻3死1傷命案
嘉義縣水上鄉三和村凌晨發生妻殺夫家暴殺人案；警方說，2年多前，南鄉村發生丈夫殺死妻兒子尋短的3死1傷家暴殺人案，犯罪防治專家說，夫妻親密關係，出現相處溝通、家暴問題，應向家暴中心、家庭教育中心、生命線、身心科醫師等求助，家人鄰居也要主動關心，避免發生憾事。
警方說，2023年4月21日，水上鄉南鄉村牛稠埔1棟2樓透天厝發生家暴殺人，3死1傷重大命案，38歲從事聚寶業木雕業的吳姓男子，懷疑八大行業上班的30歲林姓妻子有「小王」，不滿被鎖門外，拿梯子爬上二樓，拿凶刀殺死妻子、就讀小五10歲長子，8歲讀小二次子受傷，傳訊息給父親，要帶走小孩，妻子長子喪命，吳男墜樓尋短。
8歲倖存男童被送聖馬爾定醫院，經近3小時開刀搶救，男童意識清楚，沒有哭鬧，醫師檢視左頸部有處穿刺傷、造成右側氣血胸、臉有發紺現象，幸好未傷及大動脈，開刀搶救保住性命。
男童遭父親拿刀刺傷，目睹妻子、哥哥命喪父親刀下，身心嚴重受創，心裡創傷由專業醫師、心理師輔導療癒，社工、學校協助男童阿公、阿嬤等家人照護男童復原上學。
中正大學犯防系所教授鄭瑞隆說，夫妻親密關係，出現相處溝通、家暴問題，應向家暴中心、家庭教育中心、生命線、身心科醫師等求助，家人鄰居也要主動關心，避免發生憾事。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言