水上鄉妻殺夫家暴殺人 2年前鄉內也發生夫殺妻3死1傷命案

嘉義縣水上鄉三和村凌晨發生妻殺夫家暴殺人案；警方說，2年多前，南鄉村發生丈夫殺死妻兒子尋短的3死1傷家暴殺人案，犯罪防治專家說，夫妻親密關係，出現相處溝通、家暴問題，應向家暴中心、家庭教育中心、生命線、身心科醫師等求助，家人鄰居也要主動關心，避免發生憾事。

警方說，2023年4月21日，水上鄉南鄉村牛稠埔1棟2樓透天厝發生家暴殺人，3死1傷重大命案，38歲從事聚寶業木雕業的吳姓男子，懷疑八大行業上班的30歲林姓妻子有「小王」，不滿被鎖門外，拿梯子爬上二樓，拿凶刀殺死妻子、就讀小五10歲長子，8歲讀小二次子受傷，傳訊息給父親，要帶走小孩，妻子長子喪命，吳男墜樓尋短。

8歲倖存男童被送聖馬爾定醫院，經近3小時開刀搶救，男童意識清楚，沒有哭鬧，醫師檢視左頸部有處穿刺傷、造成右側氣血胸、臉有發紺現象，幸好未傷及大動脈，開刀搶救保住性命。

男童遭父親拿刀刺傷，目睹妻子、哥哥命喪父親刀下，身心嚴重受創，心裡創傷由專業醫師、心理師輔導療癒，社工、學校協助男童阿公、阿嬤等家人照護男童復原上學。

中正大學犯防系所教授鄭瑞隆說，夫妻親密關係，出現相處溝通、家暴問題，應向家暴中心、家庭教育中心、生命線、身心科醫師等求助，家人鄰居也要主動關心，避免發生憾事。

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