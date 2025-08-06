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嘉縣妻殺夫家暴殺人案 社會局緊急安置3幼童

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉三和村凌晨驚傳妻殺夫家暴殺人悲劇，36歲黃姓妻子情緒失控持水果刀刺死30歲莊姓丈夫。縣府社會局查出案家是關懷處遇個案，緊急安置2幼兒由親人照顧，關懷輔導受家暴及目睹家暴的「目睹兒」。

社會局說，接獲通報後，馬上與警方聯繫派社工關懷，經查案家為關懷處遇個案。除安撫案家屬情緒，考量案家甫經重大變故，3名年幼孩童暫由親屬照顧，並啟動緊急安置評估。因莊姓丈夫亡故，檢警介入調查，社會局將續追調查偵辦結果，後續提供3名年幼孩子妥善照顧、評估協助案家喪葬補助事宜。

天主教善牧基金會嘉義中心接受嘉縣市府委託，關懷輔導受家暴及目睹家暴的「目睹兒」，按照「目睹兒復原計畫」，並在法院設家暴服務處，李姓督導說，目睹兒情緒會出現畏縮、防衛心，甚至不願去學校、睡不著及吃不下飯等情況，家人陪伴關懷，尋求兒童身心專科醫師治癒。

臨床心理師林姿吟說，目前很需要時間讓心理受創幼兒平復情緒，必要時需要身心科醫師提供藥物，穩定心情，至少先好好睡覺飲食，之後需要專業心理治療協助，協助照顧幫助孩子生活適應。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義縣水上鄉三和村凌晨驚傳妻殺夫家暴殺人悲劇，警方到場鑑識採證。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉三和村凌晨驚傳妻殺夫家暴殺人悲劇，警方到場鑑識採證。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉三和村凌晨驚傳妻殺夫家暴殺人悲劇，警方到場鑑識採證。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉三和村凌晨驚傳妻殺夫家暴殺人悲劇，警方到場鑑識採證。記者魯永明／翻攝

家暴 情緒 社會局

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