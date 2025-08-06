網紅鳳梨屏東飲料店遭潑屎 警逮兩人稱「飲料店服務態度差」

網紅「鳳梨」（吳泓逸）7月15日晚間在嘉義街頭遭開槍，當時他與妻子在車內未受傷。未料今凌晨網路社群突傳出，鳳梨在屏東、宜蘭開的飲料店遭人潑屎。屏東警分局表示，屏東市區飲料店遭潑屎是發生在7月27日晚間7時許，接獲店家報案，警方已逮捕潑屎兩名林姓男子，警詢後依涉恐嚇、妨害自由等罪函送檢方偵辦。

網路黑色豪門社群今凌晨傳出，鳳梨吳泓逸在屏東、宜蘭飲料店同時被潑屎，寫著2025/08/06，0：20屏東中正路上、宜蘭市泰山路上，接著兩段遭潑屎影片傳出。

屏東警分局表示，屏東市中正路飲料店遭潑屎案發生在今年2025年7月27日晚間7時許，當時接獲店家報案，警方循線追查帶回潑屎兩名男子分別是22歲、23歲林姓男子。

兩人到案稱，因為不滿飲料店服務態度差才憤而潑屎。警方對此說法存疑，警詢後將兩人依涉嫌恐嚇、妨害自由等罪函送屏東地檢署偵辦。潑屎的動機是否與7月中旬鳳梨遭街頭開槍案有關聯，警方表示，調查釐清中。