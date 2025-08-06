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網紅「鳳梨」又出事 宜蘭旗下飲料店疑遭潑糞
網紅「鳳梨」（吳泓逸）上月才驚傳在嘉義市街頭遭開槍，位於宜蘭市的飲料店，今天清晨又傳出疑似遭人潑灑穢物。警方已獲報，初步已經鎖定犯嫌，但人在外縣市，正循線追查。
社群平台「黑色豪門企業」發布一段影片，指宜蘭鳳梨吳泓逸店被潑屎，畫面中一名穿白色短褲、黑色上衣，戴鴨舌帽的男子，右手提著物品跑進店家，在店門口往內潑灑後，快步離去。
據了解，被潑的店家就是位於網紅「鳳梨」位於宜蘭市泰山路的19.5Tea飲料店。他在嘉義市西區的公司， 今年3、4月潑紅漆，上月開車和妻子歐菈行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開12槍後逃逸。
宜蘭警方接獲報案展開偵查，初步已經鎖定犯嫌，但人在外縣市，還在追查中。
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