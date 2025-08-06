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家暴悲劇！嘉義縣驚傳妻持刀殺夫案 3孩童成無辜受害者

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家暴悲劇嘉義縣驚傳妻殺夫案 3孩童成無辜受害者

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉三和村凌晨1時多，驚傳家庭悲劇，一對夫妻疑因家庭糾紛爆發激烈口角，黃姓妻子在情緒失控下持水果刀刺向莊姓丈夫，致其當場倒臥血泊中死亡。水上警分局獲報趕抵現場時，黃女並未逃逸，神情呆滯地留在屋內，3名年幼子女社會局安置，黃女目前已被警方依涉嫌殺人罪移送法辦。

這起命案發生在一處民宅，警方調查，黃女與丈夫從事外送員，育有3名年幼子女，都未讀國小，事發時3名孩子全都在家，突如其來的家庭暴力造成嚴重心理創傷，警方通報社會局緊急介入，目前3名孩童已由社工人員帶離並安置。

警方指出，初步調查發現黃女曾向警方報案家暴，並申請過家庭暴力保護令。鄰居證實夫妻有爭吵聲傳出，婚姻關係不佳，凌晨爭執再起，黃女情緒潰堤，一時失控持刀刺向丈夫，但詳細案情仍需進一步釐清。

警方表示，案件目前正依殺人罪方向偵辦，並調閱監視器與訪查周邊鄰里了解案發前後狀況。同時也將追查是否存在長期家暴、保護令執行不力等問題。

此起案件引發社會關注家庭暴力防治機制的實際成效，民眾呼籲相關單位應加強對高風險家庭的追蹤與協助，避免悲劇重演。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉縣警察局。圖／聯合報資料照片
嘉縣警察局。圖／聯合報資料照片

殺人 丈夫 家庭暴力

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