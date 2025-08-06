台中西區深夜疑似氣爆釀大火 男子受困陽台燒死…起火原因釐清中

台中市西區五權八街1處社區大樓昨晚11點多驚傳火警，民眾先是聽見好幾聲爆炸，9樓冒出熊熊大火，近百名住戶深夜驚恐逃離，消防趕赴現場約10分鐘撲滅火勢，但仍在陽台發現1名男子罹難，是否人為縱火或意外，目前起火原因仍在釐清。

社區民眾PO文指出，當時聽見爆炸聲響，有住戶試圖想撞開起火戶的大門，但一直撞不開加上爆炸聲連連，連門都開始被燻黑，大家只好往樓下逃離。

也有目擊民眾說，火勢真的很大，不時伴隨爆炸聲且有東西噴出掉落，大家都很驚慌，後來在9樓陽台看到人影，最終被救出時已經喪命。

台中市消防局表示，8月5日晚上11點31分獲報西區五權八街社區大樓火警，出動第六、第一大隊及轄區分隊等，一共18輛消防車、40名消防員到場搶救。