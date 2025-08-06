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國道林口路段死亡車禍 大貨車追撞砂石車司機夾困釀1死1傷

聯合報／ 記者林昭彰黃子騰／新北即時報導

國道1號南向林口路段今天凌晨0時53分，發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治、乘客輕傷，貨物散落使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。

據了解，41歲陳姓司機駕駛大貨車在39公里林口路段，撞上前方59歲王姓司機駕駛的砂石車尾部，貨車載運的鐵籠子散落車道上，導致後方1輛聯結車及2輛小客車閃避不及撞上鐵籠。

大貨車車頭嚴重變形，陳姓司機夾困當場失去生命徵象，消防隊用破壞器材協助脫困，緊急送往林口長庚醫院急救仍宣告死亡，貨車上另1名32歲蔡姓隨車助理輕傷送衛福部台北醫院。其餘2大2小共4車的駕駛人均未受傷、未飲酒，大貨車陳姓司機酒測值尚待抽血檢驗。

事故現場占用外側及輔助共4線車道處理善後，約凌晨4時32分通報清理完畢排除路況，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。國道警方提醒用路人，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，駕駛及所有乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

國道1號南向林口路段今天凌晨0時53分，發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治、乘客輕傷，貨物散落車道使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨0時53分，發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治、乘客輕傷，貨物散落車道使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困，消防隊破壞變形車體救出司機已無生命徵象，送醫不治。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困，消防隊破壞變形車體救出司機已無生命徵象，送醫不治。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨0時53分，發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治、乘客輕傷，貨物散落車道使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨0時53分，發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治、乘客輕傷，貨物散落車道使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨0時53分，發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治、乘客輕傷，貨物散落車道使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨0時53分，發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治、乘客輕傷，貨物散落車道使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向林口路段今天凌晨發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治。記者林昭彰／翻攝、乘客輕傷，貨物散落使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。
國道1號南向林口路段今天凌晨發生3大2小共5車追撞事故造成1死1傷，1輛大貨車追撞砂石車尾造成司機夾困送醫不治。記者林昭彰／翻攝、乘客輕傷，貨物散落使後方1輛聯結車和2輛小客車閃避不及撞上。

林口 車道 國道 車禍

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