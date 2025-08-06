逆子發酒瘋差點砍死爸 竟持凶刀應門並攻擊4警

桃園中壢李姓男子吸毒又愛喝，今年3月14日深夜回家發酒瘋，與爸爸起口角又扭打，竟30公分長開山刀朝老爸臉部、頸部、手部揮砍，李父重傷倒地，警方到場，李男持凶刀應門並攻擊4名員警，桃園地檢署依殺害直系血親屬未遂、妨害公務等罪起訴。

起訴指出，26歲李姓男子2025年3月14日深夜11時30分飲酒結束後，返回桃園中壢的3樓公寓，因細故與49歲李父發生口角爭執，隨即發生扭打，當李男聽到父親大喊同住的堂兄弟「報警」時，竟衝進房內取出一把黑色開山刀，朝李父的臉部、頸部、手部等部位揮砍，造成李父多處受傷血流如注，屋內到處都是鮮血。

中壢警分局仁愛派出所巡邏員警據報趕抵，到場上樓發現屋內明顯有打鬥聲響，隨即敲門查看，行凶的李男手持開山刀前來應門，自己的身上、頭部多處受傷流血，員警見狀請求警力支援，包括仁愛所胡姓副所長、陳姓巡佐、郭姓及方姓等4員立刻進門壓制。

警方說，於壓制過程中，李男以腳踢擊員警，甚至動口咬胡副所長膝蓋，由於李男當時已達瘋狂程度，還造成方姓員警左手及右手多指擦挫傷，左上臂與雙小腿也有擦挫傷、郭姓員警左手第五指挫傷、陳姓巡佐頭部擦挫傷及胡副所長右手、左前臂、左手、左膝皆有擦挫傷，右膝並有表淺咬傷。

當警方成功壓制李男進屋內，驚見李父僅有些微意識，身體多處刀傷，隨即由119救護人員進行初步處置並送醫急救，警方當下立刻協助家屬聲請緊急保護令。此外，李男尿液初篩結果顯示為K他命陽性，另依毒品危害防制條例函送偵辦，並依規定進行家暴及脆弱家庭通報。

檢察官認為，李男行凶部分觸犯殺害直系血親尊親屬未遂罪，另對員警施加強暴，則觸犯妨害公務罪及傷害罪，建請法院「分論併罰」，針對每項罪名分別量刑。