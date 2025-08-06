涉不實連署 嘉縣藍黨部10人遭訴

楊富程（右二）交保後在家人、律師的陪伴下步出法院。記者李宗祐／攝影

嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免提議書偽造案，查出國民黨嘉縣黨部書記長楊富程、立委兼黨部主委王育敏的辦公室主任何博倫等人涉下載黨內資料庫選民資料，抄寫並偽造提議書，昨依行使偽造私文書、非法利用個資等罪嫌起訴楊等10人，另8人緩起訴。

楊富程、何博倫先前遭收押，昨全案移審，嘉義地院分別裁定交保50萬元、20萬元，並限制出境出海；何博倫交保後與妻子相擁，並表示雖案件偵結，涉及司法，不宜討論相關內容，「今天特別的是自己的生日，家人這段期間受委曲、辛苦了」；楊富程在家人陪伴下走出法院，胞姊眼眶泛紅緊摟他，楊說想趕快和家人團聚。

起訴指出，楊富程、何博倫，及縣黨部副主委國恕強、黨部一組總幹事李俊昌等黨工、志工、黨工親友，1月間為反制民間團體推動藍營立委罷免案，集體偽造罷免提議書。檢方發現，黨部核心成員透過國民黨組織管理系統下載選區內黨員名冊後，重新編排、裝訂成冊，並製作空白提議人名冊，以及事先刻印陳冠廷罷免案徐姓領銜人的印章，在今年春節期間抄填提議書，部分提議書也交由黨部成員的親友協助抄寫、偽造簽名，補足門檻所需的2204份，最終共製作2639份。

檢方釐清，提議書中偽造者達2067份，其中39份提議人於簽署提議日之前已死亡，還有511份是姓名或地址或身分證錯誤的情況；18名被告應訊時，都承認抄寫，楊富程承認抄39份、國恕強承認抄262份、李俊昌承認抄133份等。

檢方起訴楊富程等10人，另8名涉嫌協助抄寫者，緩起訴處分1年，條件為各須支付5萬元給公庫。檢方表示，檢察官秉持客觀中立立場，不問對象、黨派、身分，從嚴從速積極查辦，守護民主憲政價值。