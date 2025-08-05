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台南64歲男登山失聯6天 今偏僻河床尋獲已明顯死亡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名64歲傅姓男子上月31日早上外出爬大棟山，孰料到了晚上家人見其遲遲未歸，且又聯繫不上，趕緊報案，消防局隨即派遣人力在白河關嶺里土地公廟附近山域協尋，但連日來搜索未果，消防人員今再度上山協尋，下午4點在一處偏僻河床發現傅男，但人已明顯死亡

據了解，64歲傅男上周四早上9點多出門前往白河大棟山爬山運動，但到了晚上仍未返家，且手機也無法聯繫，家人擔心其發生危險，趕緊報案請求警消協尋，當晚消防人員在關嶺里土地公廟附近有發現傅男車輛，但依舊未見其蹤影，在附近山域一連搜尋5天皆未尋獲。

台南近期連日來豪雨不斷，尤其山區雨勢相當明顯，消防人員也不敢大意，6天來總計出動消防人員、義消、警察、南搜民間救難團體、精英、飛狼搜救協會、林務局等約250人次，今再度出動13車16人、義消6人及林務局人員展開搜索，下午4點多總算在大棟山一處偏僻河床發現傅男，但人已明顯死亡，經家屬確認身分無誤，後續將交由員警處理。

台南一名64歲男子上月31日到大棟山登山卻失聯，警消人員一連搜索了6天，今下午在偏僻河床尋獲男子，但已明顯死亡。圖／民眾提供
台南一名64歲男子上月31日到大棟山登山卻失聯，警消人員一連搜索了6天，今下午在偏僻河床尋獲男子，但已明顯死亡。圖／民眾提供
台南一名64歲男子上月31日到大棟山登山卻失聯，警消人員一連搜索了6天，今下午在偏僻河床尋獲男子，但已明顯死亡。圖／民眾提供
台南一名64歲男子上月31日到大棟山登山卻失聯，警消人員一連搜索了6天，今下午在偏僻河床尋獲男子，但已明顯死亡。圖／民眾提供
台南一名64歲男子上月31日到大棟山登山卻失聯，警消人員一連搜索了6天，今下午在偏僻河床尋獲男子，但已明顯死亡。圖／民眾提供
台南一名64歲男子上月31日到大棟山登山卻失聯，警消人員一連搜索了6天，今下午在偏僻河床尋獲男子，但已明顯死亡。圖／民眾提供

白河 死亡 台南 消防人員

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