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男駕車下沙鹿交流道竟撞上救護車 4人受傷送醫幸無礙
台中沙鹿今天下午3時45分許再發生1起車禍，簡姓男子駕駛1輛轎車，在沙鹿區中清路7段與國道三號南下匝道路口，竟與楊男駕駛的救護車發生碰撞，造成雙方駕駛及乘客共4人身體多處擦挫傷及頭暈，經送往光田醫院向上分院救治後，均意識清楚、無大礙，經酒測後雙方均無酒駕情事，警方移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。
清水分局指出，簡姓男子駕駛轎車沿國道三號北往南方向下沙鹿交流道後直行，在南下匝道路口，與楊男駕駛的救護車，沿中清路7段西往東方向外側路肩直行，雙方於路口發生碰撞，幸車上未載傷患，造成雙方駕駛及乘客共4人受傷，送往光田醫院救治後並無大礙，初步檢傷傷者多處擦挫傷及頭暈現象。
警方呼籲用路人，行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，尤其應禮讓執行緊急任務特種車輛，以確保行車安全，共同維護交通秩序。
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