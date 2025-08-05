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男駕車下沙鹿交流道竟撞上救護車 4人受傷送醫幸無礙

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中沙鹿今天下午3時45分許再發生1起車禍，簡姓男子駕駛1輛轎車，在沙鹿區中清路7段與國道三號南下匝道路口，竟與楊男駕駛的救護車發生碰撞，造成雙方駕駛及乘客共4人身體多處擦挫傷及頭暈，經送往光田醫院向上分院救治後，均意識清楚、無大礙，經酒測後雙方均無酒駕情事，警方移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

清水分局指出，簡姓男子駕駛轎車沿國道三號北往南方向下沙鹿交流道後直行，在南下匝道路口，與楊男駕駛的救護車，沿中清路7段西往東方向外側路肩直行，雙方於路口發生碰撞，幸車上未載傷患，造成雙方駕駛及乘客共4人受傷，送往光田醫院救治後並無大礙，初步檢傷傷者多處擦挫傷及頭暈現象。

警方呼籲用路人，行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，尤其應禮讓執行緊急任務特種車輛，以確保行車安全，共同維護交通秩序。

台中沙鹿國道三號南下匝道路口今天下午發生1起轎車撞救護車車禍，現場4人送醫急救。圖／清水警方提供
台中沙鹿國道三號南下匝道路口今天下午發生1起轎車撞救護車車禍，現場4人送醫急救。圖／清水警方提供
台中沙鹿國道三號南下匝道路口今天下午發生1起轎車撞救護車車禍，現場4人送醫急救。圖／清水警方提供
台中沙鹿國道三號南下匝道路口今天下午發生1起轎車撞救護車車禍，現場4人送醫急救。圖／清水警方提供

國道 救護車

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