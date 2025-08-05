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執勤12小時成常態？離職警曝「自費買人犯三餐」 台南警察局回應

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

警察示意圖。圖／AI生成
警察示意圖。圖／AI生成

在YouTube有99萬人訂閱的網路直播主丁特，前天在直播中與一名近期離職的前台南基層員警聊警界的問題，指出狀況超離譜，抓通緝犯員警竟得自掏腰包幫買三餐，每日執勤12小時已成常態，第一線攔阻詐騙超落後還在「傳真」，相關談話引起基層官警熱烈討論。

對於該離職警談裝備稱第一年當警察時，防彈背心、秘錄器、戰術腰帶等全是自費購買，直到「發生殉職案件後」才有改善，開始配發，表示永遠都是有人犧牲後，長官才願意動起來；有基層女警說，她的防彈衣是自購，是因為公發配的是L號，對女生來說真的超大。

女警表示，公發防彈衣比肩膀還寬，導致手根本不太能活動，詢問有沒有小件一點的可以換，結果就是兩手一攤說「沒了」；她就自己買了3A抗彈板跟襯套（約1萬6），等她自費購買，穿了又被說「穿自己買的，被打到不賠」，讓她想說「哇靠，公發的根本不防彈，說什麼鬼話。」

另一名基層男警則認為，裝備自購不是問題，想要用趁手的、好的裝備，自己花錢升級不是什麼大問題，畢竟還是有很多外勤老學長可以從入職到退休都公發裝備；真正的問題是，不願意改變也不願意看別人改變的人，說「不符合規定死了不賠、錢太多、標新立異」等。

男警表示，這個環境之所以烏煙瘴氣不只是因為制度，還有那些不只拒絕自己進步，還阻止這個環境跟其他人進步的成員；他加碼指出，更畸形的是，到市警局申請良民證要付工本費，但民眾出車禍到派出所申請照片（還有指定彩色的），初判表卻完全不用付任何費用。

因此，當年度採購的紙沒了、墨水碳粉沒了、印表機要保養了，派出所就要自己想辦法；去年報的案，報案證明丟了，今年要求再印一張也不用任何費用，還有A3車禍的和解書拿來派出所，要求幫忙複印，不印還檢舉；一般到超商列印要付錢，但是民眾來派出所影印卻免費。

對於丁特的直播，台南市警察局昨天說明，市府今年度預算編列5900萬元汰換逾使用年限警用車輛，警局並無要求員警勸募捐贈車輛；今年完成汰換各式汽車50輛、機車225輛，市府持續逐年編列預算加速汰換老舊警用車輛，以保障員警執勤安全。

有警官對逐一解讀市警局說明是，已經有編預算要汰換超越使用年限的車子了，雖然不夠，但是會續編，沒有要求員警去勸募捐贈車輛，但是有人捐還是會收，因為車子就是經費不夠。

市警局表示，員警各式防彈衣統一均由內政部警政署採購，並配發全國各警察機關員警使用，防彈衣數量可供第一線外勤警力需求及汰換，警局並無要求員警自行購買。

警官解讀，防彈衣都是警政署的問題，一定都夠大家輪流出勤使用，但是沒有辦法一人一件，還有什麼戰術背心，這種東西沒有編預算，自己想辦法。

市警局指出，至於手槍槍套，目前計6682組及密錄器3118臺，均可完全滿足外勤同仁使用，並無要求員警自行購買；對於執行警示帳戶作業，警政署原規定線上及傳真雙軌併行，自今年2月24日14時起，改以線上通報作業，市警局均依警政署規定辦理。

警官解讀，秘錄器還有槍套這種東西也都有編，數據都是夠的，但是合不合用、好不好用、有買就好，想要買什麼硬式槍套，自己想辦法；帳戶通報，也都是按照警政署的規劃再做。

最後，市警局說明，基層員警不用自行負擔自己跟人犯的誤餐費，均可向分局申請經費；對於員警偵辦刑案如逾越用餐時間，還有包括逮捕的犯人，得支用誤餐費，由刑事辦案工作費項下支應，各分局均有編列。

警官解讀，人犯的誤餐費都有編預算，大家要自己先墊錢，再向分局申請，這些都有規定，不會申請自己的問題；警官認為，市警局的說明不能聆聽基層的聲音，做出更友善的溝通，機關似乎都沒有錯，讓基層感覺一點溫度都沒有。

在YouTube有99萬人訂閱的網路直播主丁特，前天在直播中與一名近期離職的前台南基層員警聊警界的問題，如今觀看次數已超過38萬，網友議論紛紛。圖／翻攝自丁特臉書粉絲專頁
在YouTube有99萬人訂閱的網路直播主丁特，前天在直播中與一名近期離職的前台南基層員警聊警界的問題，如今觀看次數已超過38萬，網友議論紛紛。圖／翻攝自丁特臉書粉絲專頁
在YouTube有99萬人訂閱的網路直播主丁特，前天在直播中與一名近期離職的前台南基層員警聊警界的問題，如今觀看次數已超過38萬，網友議論紛紛。圖／翻攝自丁特臉書粉絲專頁
在YouTube有99萬人訂閱的網路直播主丁特，前天在直播中與一名近期離職的前台南基層員警聊警界的問題，如今觀看次數已超過38萬，網友議論紛紛。圖／翻攝自丁特臉書粉絲專頁

警察 台南 離職 女警 網路直播

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