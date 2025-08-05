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基隆民宅火警！消防人員控制火勢 後陽台發現1受困者已死亡
基隆市東信路一棟公寓今天傍晚發生火警，有人受困屋內。消防人員控制火勢後，進入火場搜救，在屋內的廚房陽台處，發現一名男性已經死亡。起火原因由消防局火災調查人員鑑識調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時58分接獲報案，東信路2巷內一棟4層樓的公寓頂樓起火燃燒，派遣第1大隊和信義、信二、仁愛、七堵分隊，共消防車16輛，消防人員27人前往搶救。
消防人員趕到現場時，火場已全面燃燒，濃煙一直往上竄，屋內滿是紅紅的火光，馬上布設水線出水滅火，下午5時31分控制火勢，持續灌救，處理殘火。
據了解，火災發生時，屋內有人及時逃出並報案求救，並說男屋主被困在屋內。消防人員控制火勢後進入屋內搜救，在房屋後側廚房的陽台處發現他，已經死亡。
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