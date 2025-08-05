17年老車驚傳安全氣囊自爆！射出碎片刺傷駕駛送醫 車廠揭爆裂原因

宜蘭驚傳汽車安全氣囊自爆意外，47歲楊姓男子日前才剛發動喜美civic轎車，氣囊突然爆裂、射出碎片刺傷左肩，駕駛座滿是鮮血及爆裂零件，怵目驚心，傷者還在住院治療。對此車廠回應，幾年前曾通知召回這輛2008年出廠的老車更換氣囊，但車主沒有回廠更換，他們會派人了解關心。

驚恐氣囊爆裂發生後，車主的表哥在臉書社群貼文，「表弟開的喜美車昨天早上發動汽車的時候安全氣囊竟然自爆，目前人在醫院，請問有人遇過類似的案件嗎」？底下網友提醒「喜美的本田汽廠有召回換修安全氣囊」，也有人說「確實有召修，但麻煩就是流入二手車市的難召回，下一個車主誰買到誰衰」。

宜蘭警分局也接獲車主報案，楊男上午9時許在員山鄉住家發動車輛時，安全氣囊不明原因自爆，左肩遭噴出的金屬碎片割傷，駕駛座血跡斑斑及噴射零件碎片，附近鄰居聽聞爆裂傷，紛紛趕來關切，要求找車廠問個清楚。

經查，2013年起，日本高田集團的氣囊組疑因引發火藥的晶片出問題，導致不正常氣囊充氣爆裂，乘客可能被被射出的金屬碎片傷害，國內包括和泰汽車、Honda本田和 BMW總代理汎德等車廠都陸續進行召回更換動作。

針對此起意外，本田車廠回應，這輛2008年civic 確實是當年召回的對象，公司寄出多次信件請車主回廠，但車主個人判斷說開了這麼久都沒問題，好像沒必要回廠處裡，而且該車從來沒未進他們的服務廠維修保養過，本田最近會帶著工程師關心車主，協助確認車輛問題。