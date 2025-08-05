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不甩鳴笛還闖紅燈！斗六駕駛惡意擋救護車 下場慘了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林斗六市上月初發生消防局救護車正載送一名急症、生命跡象不穩定患者前往醫院急救時，一輛轎車無視救護車在後一路鳴笛示警，疑似惡意阻擋，甚至闖紅燈，斗六警分局表示，已接獲民眾檢舉，依未避讓救護車、闖紅燈等違規事實，針對該車駕駛開出2張罰款，並吊銷駕駛執照。

有民眾在網路貼出一段影片，影片中可以看見前方一輛轎車無視後方有救護車，不僅不讓路，甚至還闖紅燈，網友氣罵「耳朵長包皮」、「要車輛沒入直接銷毀才有用」。

雲林縣消防局緊急救護科技正黃朝群表示，該起事件發生在上個月初晚上近8時，救護車載送一名急症且生命跡象不穩定的病患前往台大醫院雲林分院急救，行經斗六市成功路時被一輛轎車擋在救護車前，隊員觀察駕駛一隻手臂在車窗外，應可清楚聽到救護車鳴笛聲，且途中有許多車輛都避讓。

斗六警分局第五組長何圳生表示，已接獲民眾檢舉，針對駕駛違規情形依法開罰，聽到救護車警號不立即避讓，可處3600元罰鍰，並吊銷駕照，闖紅燈可處1800至5400元罰鍰。

黃朝群表示，許多駕駛行駛道路途中遇到救護車可能一時緊張，不知往哪一邊避讓，他建議若遇到救護車靠近，可以後照鏡觀察救護車的方向，若是在單行道，可以打右側方向燈往右避讓，若是在兩線道可配合救護車方向向左或向右方向避讓。

雲林縣斗六市上月初發生消防局救護車正載送一名急症、生命跡象不穩定患者前往醫院急救時，一輛轎車無視救護車在後一路鳴笛示警，疑似惡意阻擋，甚至闖紅燈，圖為救護車示意圖。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市上月初發生消防局救護車正載送一名急症、生命跡象不穩定患者前往醫院急救時，一輛轎車無視救護車在後一路鳴笛示警，疑似惡意阻擋，甚至闖紅燈，圖為救護車示意圖。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市上月初發生消防局救護車正載送一名急症、生命跡象不穩定患者前往醫院急救時，一輛轎車無視救護車在後一路鳴笛示警，疑似惡意阻擋，甚至闖紅燈。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
雲林縣斗六市上月初發生消防局救護車正載送一名急症、生命跡象不穩定患者前往醫院急救時，一輛轎車無視救護車在後一路鳴笛示警，疑似惡意阻擋，甚至闖紅燈。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

斗六 雲林 開罰 救護車 闖紅燈

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