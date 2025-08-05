昶虹國際涉財報不實 隱匿逾億元煤炭關係人交易

去年下市的昶虹國際（2443）傳出2018年間涉財報不實，隱匿一筆與關係人相關的逾億元、約400多萬美金的煤炭交易。台北地檢署今指揮調查局北機站搜索時任黃姓董事長等3人及昶虹公司等4處，約談黃等3名被告及11名證人到案，全案朝證券交易法偵辦中。

昶虹曾是光碟及多媒體產品製造加工大廠，成立於1996年、2001年上市，後續轉型電子產品代工及醫療器材領域，去年因會計師主動終止委任關係，無法如期交出財報，且未依法令期限公告申報112年度財務報告，2024年4月8日起停止買賣，同年11月19日遭證交所公告終止上市，3萬多名股東的股票瞬間變成壁紙。

檢調掌握，昶虹時任黃姓董事長涉在2018年間涉隱匿與國外公司的重大關係人交易事項，虛偽申報或公告不實財務報告，此筆交易為逾億元、約400萬美金的煤炭交易。

北檢今指揮調查局北機站搜索昶虹等3家公司共4處所，通知時任黃姓董事長等3名被告及11名證人到案，釐清相關案情，全案依涉犯證券交易法虛偽申報或公告不實財務報告及財務業務文件罪嫌偵辦中。