疑貨物卡纜線…司機攀車誤觸高壓電觸電墜地 台鐵一度停駛

新竹縣湖口鄉唐榮工廠前鐵路平交道前，今天下午2點40分發生一起觸電意外，54歲的陳姓男子疑似在處理貨車卡線問題時不慎觸及高壓電線，導致燒燙傷與頭部外傷，所幸意識清楚，由山崎分隊救護人員送往竹北東元醫院治療。

據報案人表示，當時一輛大貨車行經該處平交道時，疑因車上貨物與上方纜線發生卡住情形。駕駛陳男隨即下車並攀爬至車上貨物進行排除作業，未料在操作過程中誤觸高壓電，當場從車上墜落至地面。

警方說明，唐榮工業區前有鐵路平交道，該工業區保全有平交道道閘開啟關閉的權限，並可使用該設備，當時當班保全測試時未注意有大貨車通行，以致道閘勾到該貨車車斗上放置的貨物，而陳姓駕駛上車斗欲移除障礙時，不愼觸電後掉落至地面受傷。

消防局接獲報案後迅速派遣山崎分隊救護車趕赴現場，下午2時56分將傷者送抵竹北東元醫院。初步評估傷者雙腿有約27%二度燒燙傷，頭部撕裂傷約2公分，送醫時意識清楚。消防局另通知台鐵與警方，處理後續交管事宜。

台鐵表示，第一時間雙向皆未能通車，現場經鐵路警察處置後，已經於下午3點38分於新豐、湖口間恢復雙線正常行車。

消防局提醒，民眾若遇到大型車輛行經鐵路或低空纜線區域，應特別注意安全，切勿私自攀爬或處理電線問題，應立即通知專業人員協助，避免憾事發生。