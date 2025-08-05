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雙北大雷雨南勢溪水暴漲 烏來溯溪團17人一度受困幸無傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北烏來區南勢溪驚傳17人溯溪團受困，新北市消防局下午2時許獲報中華基督教以琳關懷協會溯溪團11名15至18歲的學生、4名社工、2名教練前往溯溪，不料因午後大雷雨山區溪水暴漲受困。所幸溯溪團已另尋其他路徑脫困，人員均安無大礙。

中央氣象署今天下午發布豪雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，新北市、台北市易有短延時強降雨，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區留意坍方、落石及溪水暴漲。

受大雷雨影響，新店區下午時雨量一度達85毫米，由中華基督教以琳關懷協會11名15至18歲的學生、4名社工、2名教練組成的溯溪團，今天前往烏來區南勢溪溯溪，不料因大雷雨導致溪水暴漲，於加九寮景觀大橋下受困。

新北市消防局獲報派遣大批人車前往救援，所幸不久後傳出溯溪團已自行尋覓其他路徑往停車位置前往，人員均安並無大礙。消防人員於下午近4時許已接觸一行人，無人受傷，目前正經由山路帶往山下。

烏來區今天下午有17人溯溪受困，所幸均已脫困無大礙。記者黃子騰／翻攝
烏來區今天下午有17人溯溪受困，所幸均已脫困無大礙。記者黃子騰／翻攝

溯溪 烏來 新北 大雷雨

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