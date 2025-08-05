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無酒駕離奇翻車！沙鹿女駕駛疑分心 撞上對向路旁兩輛停放轎車

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

今天中午12時許，李女駕駛轎車沿沙鹿區日新街東往西方向直行，竟在日新街33-1號前發生事故，迎面撞上對向路旁停於的2輛汽車後，車輛當場向右側翻，現場2名駕駛無明顯外傷，意識清楚，經送光田醫院向上分院檢查無大礙，駕駛經酒測後無酒駕情事，全案依規定製作相關資料，已移請台中市交通警察大隊分析、研判肇事責任。

清水分局表示，現場初判李女駕駛白色轎車，可能一時分心未注意車前情況，才會沿日新街由東往西直行時，一口氣連撞對向兩輛停於路旁的汽車後，車輛向右側翻，但確實事故原因，仍待李女就醫後進一步訊問，警方呼籲用路人，駕駛車輛應保持良好精神及專注力，切勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

沙鹿1名女駕駛中午在日新街發生事故，迎面撞上對向路旁停於的2輛汽車後，車輛當場向右側翻。圖／清水分局提供
沙鹿1名女駕駛中午在日新街發生事故，迎面撞上對向路旁停於的2輛汽車後，車輛當場向右側翻。圖／清水分局提供
沙鹿1名女駕駛中午在日新街發生事故，迎面撞上對向路旁停於的2輛汽車後，車輛當場向右側翻。圖／清水分局提供
沙鹿1名女駕駛中午在日新街發生事故，迎面撞上對向路旁停於的2輛汽車後，車輛當場向右側翻。圖／清水分局提供
沙鹿1名女駕駛中午在日新街發生事故，迎面撞上對向路旁停於的2輛汽車後，車輛當場向右側翻。圖／清水分局提供
沙鹿1名女駕駛中午在日新街發生事故，迎面撞上對向路旁停於的2輛汽車後，車輛當場向右側翻。圖／清水分局提供

車禍 台中市

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