花蓮大樓火警！65歲婦人疑嗆傷死亡 鄰居曝恐因1習慣釀禍

花蓮車站附近住宅大樓今中午發生火警，市區國聯四路上一棟大樓9樓不明原因起火燃燒，窗戶冒出陣陣濃煙，消防局獲報緊急前往救援，但其中一名獨居65歲陳姓婦人被發現時，疑似嗆傷明顯死亡未送醫，另有4人受傷送醫，詳細起火原因還有待釐清。

消防局第一大隊副隊長温宗豪表示，今天11時47分花蓮市國聯四路一棟民宅發生火警，派遣花蓮、美崙、自強、仁里分隊、特搜大隊與第一大隊前往支援，現場有多位民眾待援，立即布水線上去，將12人帶下來，其中有1人死亡、4人送醫。

温宗豪說，9樓燃燒情況嚴重，起火原因仍待火調科鑑定，因濃煙往上竄，大多9樓、10樓民眾疏散，大樓裡很多都是獨居租客，一開始不清楚狀況，因消防員敲門才驚覺火警，有些人則是被濃煙嗆傷受困。

國聯里長林靜芬表示，陳姓婦人是獨居長者，沒有親戚朋友跟子女，因曾經中風行動不便，大多是居服員照顧她與打掃家裡，慈濟志工曾前往訪視，自己也會送一些社福提供的物資，探視時每次婦人都躺在床上，另隻手行動不便。

房子是婦人承租的，租金多靠補助負擔，房東之前請她搬家，這段時間也努力幫她找房子，沒想還沒找到房子就發生憾事。

據了解，這棟大樓逾30年，都是出租套房，隔間很小間，住戶多是租客。陳姓婦人陳屍在床上，由於過去她常在床上抽菸，鄰居猜測是否又在床上抽菸導致火災。

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