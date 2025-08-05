男逗兔遭抓傷竟拿酒瓶毆擊致死 雄檢聲請簡易判決
高雄郭姓女子在前鎮區一間宮廟前養了一隻「獅子兔」，但陳姓男子行經時逗弄兔子卻被抓傷，他一氣之下毆擊兔子致死，警方循線逮人；雄檢依違反動保法聲請簡易判決處刑。
高雄地檢署聲請簡易判決處刑書指出，郭女今年4月12日上午6時許起床後，發現飼養在前鎮區一處宮廟前的「獅子兔」多處受傷，她將兔子送到動物醫院急救但仍宣告死亡；郭女事後報警調閱監視器畫面，鎖定一名行經宮廟前男子涉案，警方循線將陳男逮捕。
檢警調查，陳男4月12日凌晨0時許行經宮廟前，發現獅子兔相當可愛就伸手逗弄，不料卻遭兔子抓傷，他一氣之下直接拿酒瓶毆打兔子，但否認兔子是被他傷害致死。
檢方依據相關事證認定罪證明確，全案偵結後依違反動保法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌，並聲請簡易判決處刑，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言