留洋學霸離家18年竟成無名屍 妹求助新北警比對DNA助找回家的路

畢業於美國加州大學且精通八國語言，從事翻譯各國文學的隋姓男子，18年前離家後失聯。新北警近期辦理尋人高手培訓，過程中學員比對出18年前在三重區發現的無名屍與失蹤的隋男特徵相符，經連繫家屬比對DNA確認，幫家屬尋回失聯多年的親人。

隋男妹妹向警方表示，隋男唸書時曾是學霸，並從美國加州大學畢業且擁有證照，精通八國語言的隋男曾有段時間受外交部邀請做隨行翻譯，但因個性木訥文静不擅交際有社恐症狀，於是只好在租屋處設立個人工作室，與出版社合作專門翻譯世界各國人文類書籍，收入十分豐厚。

但不久後隋男因家逢巨變受到嚴重打擊，心情鬱悶下2007年3月16日不明原因離家就此失去音訊。與隋男同住的妹妹3月19日焦急的至蘆洲分局德音派出所報案協尋但皆無所獲。

不料同月（3月）18日於原台北縣三重市堤外停車場的淡水河面上，出現了一具載浮載沉的浮屍，經打撈上岸後因身上並無足以佐證的身份資料，警方依法公告無人認領，檢警遂採集檢體後土葬於鶯歌公墓區。

新北市警局為將協尋失蹤人口工作經驗傳承更多人，今年初請來板橋分局警員王閔南、新莊分局巡佐王聖傑等2名尋人高手擔任教官，並遴選各分局對失蹤人口查尋有熱忱警員辦理「尋人高手」培訓。培訓過程中學員主動比對歷年失蹤人口資料，發現1具2007年在三重區堤防外淡水河上發現的無名屍，與失蹤的隋男特徵相符，經聯繫家屬採集DNA檢體，最終確認該無名屍即為當年失蹤的隋男。

隋男妹妹向警方透露，找到哥哥的隔天她到租屋處附近的土地公廟祈求：「土地公，因信女負債沒錢幫哥哥辦喪事，但兄妹感情甚篤，可否幫忙度過難關？」不料擲筊時竟出現立杯，廟方人員解釋：「這表示是土地公顯靈了，而且妳心地善良，所求可如願，所願可實現」不可思議的是隔天就接到警方來電關心，詢問並瞭解家境確有困難後，遂轉介善願愛心協會提供全套免費殮葬協助。