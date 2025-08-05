砂石車突變道！八里轎車閃避不及自撞分隔島翻覆釀2傷

新北市八里區今天上午發生翻車事故。66歲卓男駕駛砂石車行經八里區龍米路時因變換車道，後方32歲陳男駕駛的轎車見狀緊急閃避不慎自撞分隔島翻覆，陳男與車上乘客35歲黃女受傷，所幸送醫後無礙。雙方駕駛酒測值皆為0，肇責歸屬仍待釐清。

蘆洲警分局今天上午10時許接獲報案，八里區龍米路一段發生交通事故。警方到場經查駕駛砂石車的66歲卓男，行經該處時因變換車道，後方同向陳男駕駛的轎車為了閃避自撞分隔島導致翻覆，陳男與車上黃姓女乘客均受到擦挫傷。