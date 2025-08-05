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砂石車突變道！八里轎車閃避不及自撞分隔島翻覆釀2傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市八里區今天上午發生翻車事故。66歲卓男駕駛砂石車行經八里區龍米路時因變換車道，後方32歲陳男駕駛的轎車見狀緊急閃避不慎自撞分隔島翻覆，陳男與車上乘客35歲黃女受傷，所幸送醫後無礙。雙方駕駛酒測值皆為0，肇責歸屬仍待釐清。

蘆洲警分局今天上午10時許接獲報案，八里區龍米路一段發生交通事故。警方到場經查駕駛砂石車的66歲卓男，行經該處時因變換車道，後方同向陳男駕駛的轎車為了閃避自撞分隔島導致翻覆，陳男與車上黃姓女乘客均受到擦挫傷。

警方立即通報救護車將2人送醫，所幸均無生命危險。雙方駕駛酒測值皆為0並未喝酒，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。車禍現場已於11時許排除完畢，恢復雙線道通行。

駕駛轎車的陳男閃避時不慎自撞分隔島翻覆。記者黃子騰／翻攝
駕駛轎車的陳男閃避時不慎自撞分隔島翻覆。記者黃子騰／翻攝
翻覆的轎車四腳朝天躺在車道上。記者黃子騰／翻攝
翻覆的轎車四腳朝天躺在車道上。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將受困車內的駕駛與乘客救出。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將受困車內的駕駛與乘客救出。記者黃子騰／翻攝

八里 交通事故

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