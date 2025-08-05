三峽翁遭詐房產 警：曾關懷提問回稱兒子買房所需

新北市議員林國春、林金結今天揭露一起三峽沈姓獨居老翁遇上房產詐騙，慘遭設定抵押及借款共1940萬元，呼籲政府加強高齡者保護機制。三峽警分局指出，，沈翁今年7月間曾前往設定房產抵押，當時警方接獲地政機關通報後，曾立即前往關懷提問，告知可能遇詐，但當時沈翁堅稱款項是兒子購屋所需，否認遭詐。

據警方了解，沈翁今年5月間接獲詐團佯稱戶政事務所人員來電，表示有人持沈民證件申辦戶籍謄本，但人已離開現場，後續將轉由警方。不久，詐團又假扮員警詢問沈翁相關資訊，表示其帳戶已涉犯非法集資及提供人頭帳戶，若不依指示匯款帳戶會被凍結，誘騙沈翁於今年7月間至銀行臨櫃匯款及抵押房屋。