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三峽翁遭詐房產 警：曾關懷提問回稱兒子買房所需

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市議員林國春、林金結今天揭露一起三峽沈姓獨居老翁遇上房產詐騙，慘遭設定抵押及借款共1940萬元，呼籲政府加強高齡者保護機制。三峽警分局指出，，沈翁今年7月間曾前往設定房產抵押，當時警方接獲地政機關通報後，曾立即前往關懷提問，告知可能遇詐，但當時沈翁堅稱款項是兒子購屋所需，否認遭詐。

據警方了解，沈翁今年5月間接獲詐團佯稱戶政事務所人員來電，表示有人持沈民證件申辦戶籍謄本，但人已離開現場，後續將轉由警方。不久，詐團又假扮員警詢問沈翁相關資訊，表示其帳戶已涉犯非法集資及提供人頭帳戶，若不依指示匯款帳戶會被凍結，誘騙沈翁於今年7月間至銀行臨櫃匯款及抵押房屋。

直到今年8月初，沈翁LINE遭對方封鎖，才知遇到詐騙，經查共790萬元、民間借貸250萬元（不含代辦費用50萬5000元）及本票900萬元。警方除調閱相關通訊紀錄進行追查外，並成立專案小組偵辦，目前已鎖定部分詐團成員及其使用的交通工具，全案將報請檢方指揮偵辦。

三峽沈姓獨居老翁遇上房產詐騙，現金、房產全被騙光，警方已成立專案小組進行偵辦。記者蔣永佑／翻攝
三峽沈姓獨居老翁遇上房產詐騙，現金、房產全被騙光，警方已成立專案小組進行偵辦。記者蔣永佑／翻攝
三峽沈姓獨居老翁遇上房產詐騙，現金、房產全被騙光，警方已成立專案小組進行偵辦。記者蔣永佑／翻攝
三峽沈姓獨居老翁遇上房產詐騙，現金、房產全被騙光，警方已成立專案小組進行偵辦。記者蔣永佑／翻攝

詐團 帳戶

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