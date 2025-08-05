快訊

獨／起底！砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌曾涉台北萬華鑽石大樓槍擊案

國家級警報響！雙北雨彈升級「豪雨特報」 氣象署：慎防冰雹、雷擊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

聽新聞
0:00 / 0:00

轎車計程車互閃燈爆火氣 運將持殺魚刀攔車遭法辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

32歲鹿男日前深夜開車行經新北市新店區時，疑因對前方計程車閃大燈，駕駛計程車的林男不滿（64歲）持強光手電筒回照，不料林男竟將鹿男車輛攔下還持刀械下車，鹿男趕緊駛離並報警。新店警獲報通知林男到案說明，詢後依妨害自由罪嫌函送。

新店警方上月24日接獲鹿姓男子報案，稱23日晚間8時許開車行經新店區永業路與新潭路一段路口時，遭駕駛計程車的林男（64歲）持手電筒照射，隨後對方還持刀攔車，鹿男嚇得趕緊駛離報警。新店警方獲報調閱監視器鎖定計程車司機林男身分，29日通知他到案說明。

林男到案時供稱當時駕駛計程車正要去釣魚，但開在後方的鹿男一直用大燈閃他，他氣憤之餘讓鹿男先過，隨後用強光手電筒反照回去，雙方因而發生行車糾紛，他才會將鹿男攔下並下車想要理論，手持的刀械是用來殺魚的殺魚刀，警方詢後將林男依妨害自由罪嫌函送法辦。

計程車與轎車因閃燈發生行車糾紛。圖／截取自社會事新聞影音
計程車與轎車因閃燈發生行車糾紛。圖／截取自社會事新聞影音
計程車與轎車發生行車糾紛，計程車運將持刀下車。圖／截取自社會事新聞影音
計程車與轎車發生行車糾紛，計程車運將持刀下車。圖／截取自社會事新聞影音

車行 計程車司機

延伸閱讀

69歲女計程車司機衝出快速道路卡在邊坡 消防員救出送醫 肇事原因待查

日本計程車「9年不收台灣人車資」！原因感動上萬網友 司機反應曝

影／疑連續不當超車...雨天打滑失控 彰化轎車撞成廢鐵釀一死一傷

竊賊偷車牌開贓車拒檢撞壞2警車逃逸 警開1槍射中輪胎逮捕

相關新聞

影／南橫1家5口人車墜谷 消防繼續搜救行動徒手搬石

南橫公路高雄桃源區路段發生李姓男子一家五口連人帶車墜谷，消防局趁今天天氣放晴再度動員搜救，至中午暫未尋獲生還者。

影／台南檳榔阿伯騎車被按喇叭後大怒 抓對方價值2萬9安全帽猛砸機車

41歲蔡姓男子昨天下午騎車行經台南市東區府連路，不滿被後方機車騎士按喇叭，追上理論，隨後竟失控抓著對方價值2萬9千元的安...

三峽翁遭詐房產 警：曾關懷提問回稱兒子買房所需

新北市議員林國春、林金結今天揭露一起三峽沈姓獨居老翁遇上房產詐騙，慘遭設定抵押及借款共1940萬元，呼籲政府加強高齡者保...

花蓮市國聯四路大樓頂樓火警冒煙 傳3人嗆傷送醫

花蓮市國聯四路一棟11層樓高大樓今天中午發生火警，濃煙從後方頂樓竄出，消防局出動雲梯車救災。據了解，目前有3人就醫，1人...

影／三元大火最新調查結果 疑成品堆疊過密、安全系統故障

台泥子公司三元能源7月14日爆炸起火，今天召開第二次檢討會，經濟部園區管理局委外單位調查報告出爐，說明成品堆疊過密及作業...

疑天雨路滑釀禍 轎車衝撞樹翻覆 短褲妹命大獲救

澎湖連日豪雨不斷，今天清晨白沙鄉瓦硐村發生一起自撞車禍，1名27歲的郭姓女子駕駛轎車，疑似因天雨路滑加上不熟路況，車輛失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。