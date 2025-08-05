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轎車計程車互閃燈爆火氣 運將持殺魚刀攔車遭法辦
32歲鹿男日前深夜開車行經新北市新店區時，疑因對前方計程車閃大燈，駕駛計程車的林男不滿（64歲）持強光手電筒回照，不料林男竟將鹿男車輛攔下還持刀械下車，鹿男趕緊駛離並報警。新店警獲報通知林男到案說明，詢後依妨害自由罪嫌函送。
新店警方上月24日接獲鹿姓男子報案，稱23日晚間8時許開車行經新店區永業路與新潭路一段路口時，遭駕駛計程車的林男（64歲）持手電筒照射，隨後對方還持刀攔車，鹿男嚇得趕緊駛離報警。新店警方獲報調閱監視器鎖定計程車司機林男身分，29日通知他到案說明。
林男到案時供稱當時駕駛計程車正要去釣魚，但開在後方的鹿男一直用大燈閃他，他氣憤之餘讓鹿男先過，隨後用強光手電筒反照回去，雙方因而發生行車糾紛，他才會將鹿男攔下並下車想要理論，手持的刀械是用來殺魚的殺魚刀，警方詢後將林男依妨害自由罪嫌函送法辦。
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