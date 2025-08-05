影／南橫1家5口人車墜谷 消防繼續搜救行動徒手搬石

南橫公路高雄桃源區路段發生李姓男子一家五口連人帶車墜谷，消防局趁今天天氣放晴再度動員搜救，至中午暫未尋獲生還者。

高雄市消防局表示，由於事故地點崎嶇，而且山區仍可能在再有大雨，今天上午暫無法動用大型機具開挖，僅由搜救隊員帶圓鍬、切割機具，在崩塌的事故地點，以徒手搬石塊，試著尋找可能遭土石掩埋的受困者。

高雄市高雄消防局今天上午出動18車、41人(含23警消、18義消)和2台無人機持續搜救中。