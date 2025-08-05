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影／南橫1家5口人車墜谷 消防繼續搜救行動徒手搬石

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

南橫公路高雄桃源區路段發生李姓男子一家五口連人帶車墜谷，消防局趁今天天氣放晴再度動員搜救，至中午暫未尋獲生還者。

高雄市消防局表示，由於事故地點崎嶇，而且山區仍可能在再有大雨，今天上午暫無法動用大型機具開挖，僅由搜救隊員帶圓鍬、切割機具，在崩塌的事故地點，以徒手搬石塊，試著尋找可能遭土石掩埋的受困者。

高雄市高雄消防局今天上午出動18車、41人(含23警消、18義消)和2台無人機持續搜救中。

李姓男子一家五口7月30日自山下返回桃源途中，由於豪雨在山區造成土石滑落，李男開車路過台20線81.1公里水草管制哨附近，突然路面崩塌，李男的轎車墜落溪谷邊坡，李男爬上路面向路人求救，後來又下邊坡想救家人，不料土石崩落，1家五口失蹤，經搜救人員連日搜尋，只找到17歲的潘姓少女和部分人體遺骸和車骸，確認2人死亡，另有3人仍失蹤。

南橫公路1家5口人車墜谷，高雄市搜救人員趁放晴繼續搜救行動，徒手搬石塊。記者林保光／翻攝
南橫公路1家5口人車墜谷，高雄市搜救人員趁放晴繼續搜救行動，徒手搬石塊。記者林保光／翻攝
南橫公路1家5口人車墜谷，高雄市搜救人員趁放晴繼續搜救行動。記者林保光／翻攝
南橫公路1家5口人車墜谷，高雄市搜救人員趁放晴繼續搜救行動。記者林保光／翻攝
南橫公路1家5口人車墜谷，高雄市搜救人員趁放晴繼續搜救行動。記者林保光／翻攝
南橫公路1家5口人車墜谷，高雄市搜救人員趁放晴繼續搜救行動。記者林保光／翻攝

桃源 高雄市

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