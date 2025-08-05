休旅車猛撞內線作業工程車 國3北上通霄段事故幸無人傷亡

國3北上143.9公里位於苗栗縣通霄路段，今天上午9點左右，在內線車道發生一起休旅車追撞清掃作業工程車事故，肇事休旅車車頭幾乎全毀，幸無人傷亡。

國道警方初步調查，上午9點左右，34歲劉姓男子駕駛白色休旅車，途經國3北上143.9公里處時，疑因一時疏忽未注意車前狀況，幾乎未煞車高速撞上1輛在內側車道的移動清掃作業工程車，肇事休旅車車頭毀損嚴重，挨撞工程車車尾防撞桿也有明顯凹損，幸劉男及46歲蘇姓工程車駕駛均未受傷。

事故現場於10點左右排除，雙方酒測均為零；對於肇事原因，劉男向警方稱說當時未使用輔助駕駛，因一時未注意前方路況才釀禍。